曾陶熔、許基宏又轟 兄弟22安擊潰統一
中職季前倒數第2場熱身賽，今天（20日）由中信兄弟在洲際棒球場交手統一獅，兄弟打線火力全開，單場猛掃22支安打，其中在7局上靠曾陶熔的熱身賽第4轟、許基宏第3轟灌進8分大局，最終兄弟就以16比2大勝統一，拉出4連勝。
獅隊此戰排出羅錦龍先發，兄弟在2出局後靠林智勝、蔣智賢的接連安打失1分，4局上周思齊再補上右外野2分全壘打，先打下3比0領先。
7局上面對獅隊第3任投手邱子愷，兄弟展開更猛烈攻勢，連續2棒安打後，潘萣翔掃出帶有1分打點的二壘安打，接著曾陶鎔轟出右外野方向的3分炮，熱身賽擊出的4支安打都是全壘打，而第5棒許基鴻馬上再「背靠背」開轟，連續3場全壘打。
傅于剛接替邱子愷後也沒能及時止血，鄭達鴻在2出局後掃出帶有1分打點的安打，詹子賢隨後補上二壘安打再送回2分，兄弟單局打了12個人次，灌進8分大局，將比分拉開為12比0，9局上還繼續狙擊經典賽國手王鏡銘，單局靠4支安打和1次保送多添4分。
9局下獅隊靠觸身球和失誤上壘後，先靠唐肇廷的滾地球幫球隊破蛋，鄧志偉代打再擊出安打追加1分，但獅隊全場僅出現7支安打，終場仍以14分差輸球。
此戰兄弟先發鄭凱文主投5局無失分，僅被敲出1支安打，送出5K，拿下勝投；獅隊羅錦龍則是先發5局，被敲7支安打（1轟），失3分，承擔敗投，全場動用6名投手，僅江承峰中繼1局無失分。
(中時電子報)
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