雪上加霜 樂視汽車中國亞太區CEO丁磊請辭

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據華爾街見聞報導，樂視汽車聯合創始人丁磊今日下午宣布，因個人身體健康原因辭職，不再擔任樂視超級汽車全球副董事長、中國及亞太區CEO等職位，但將作為樂視生態研究院的戰略顧問，繼續支持樂視汽車生態的發展。

丁磊辭職消息對於金流陷入危機的樂視汽車無疑雪上加霜。日前，樂視集團引入融創中國投資，但據了解，融創中國董事長孫宏斌並未投資樂視汽車。此外，樂視集團董事長賈躍亭1月時則表示，樂視汽車的融資正在路上，前瞻性的投資者一定會選擇樂視汽車，預計近幾個月將有結果。

(工商)