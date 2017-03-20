大潤發憨兒麵包 助600位偏鄉學童

大潤發號召員工到喜憨兒基金會的新北市庇護工場，與10多名憨兒們一起製作手工烘焙麵包。（大潤發提供）

大潤發總公司今（20）號召北中南近30位員工到喜憨兒基金會的新北市庇護工場，與10多名憨兒一起製作手工烘焙麵包，並將把愛心烘焙麵包送到苗栗縣南庄鄉的偏鄉小學，預估可幫助600位學童一整年的營養餐盒。

大潤發去年爭取到法國歐尚青少年基金會1萬6000歐元（約51萬4880元台幣）專款贊助，用於去年9月至今年6月實質支持喜憨兒基金會。大潤發永續發展專員陳怡安表示，希望能讓善心款項效益極大化，不只幫助喜憨兒，也能幫助其他社會弱勢，因此提出「送愛到偏鄉」計畫，除了將愛心餐盒送至偏鄉，這次更發起公司同仁到庇護工場以實際行動支持憨兒的工作技能。

大潤發公關郭建志表示，希望透過每一盒的愛心，讓喜憨兒證明自己的價值，也期望讓學童找到自我前進的目標；喜憨兒基金會也說，喜憨兒們需要全方位的與社會接軌，透過偏鄉關懷的活動，讓他們累積自立更生的經驗，真的很感謝大眾的愛心。

(中時)