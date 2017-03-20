桃園區農會賄選9人 4人坦承繳回1.2萬
桃園區農會選舉競爭激烈，67歲會員代表參選人許雪貞，涉嫌在今年1月，透過70歲的張姓樁腳，以每票3000元向呂姓等9名農會會員行賄，許女也順利當選。
桃園地檢署主任檢察官趙燕利、檢察官吳怡蒨獲報，指揮桃園市調處、桃園警分局積極偵辦，傳訊11人到案，其中4名會員坦承收錢，並主動繳回不法所得共1.2萬元，桃檢以涉犯農會法第47條之1第1項第2款、第1款投票行賄、受賄罪嫌，訊後諭知許姓會員、張姓樁腳30萬元交保，擴大深入追查。
檢察長彭坤業強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查農漁會賄選情事，籲請農漁民朋友摒棄賄選，切勿心存僥倖，以身試法，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。
(中時)
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