台版《太陽的後裔》被看衰　《新兵日記》製作人：多給祝福啦

宋仲基、宋慧喬主演的《太陽的後裔》提升南韓軍人形象。（取材網路）

劉香慈、李興文都曾參與《新兵日記》演出。（資料照）

宋仲基、宋慧喬主演的超夯韓劇《太陽的後裔》，不僅提升南韓軍人形象，也為南韓創造了300億台幣經濟效益，國防部因此編列1280萬預算，計劃製播16集國軍形象連續劇，並由曾獲金鐘獎導演獎的梁修身製作、執導。19日消息傳出後，電視圈普遍不樂見，憂心以每集80萬、僅《太陽》30分之1製作成本的低廉預算拍攝，恐讓幕前幕後從業人員更一步被蹧蹋。不過曾成功製播《新兵日記》的民視節目部經理郝孝祖呼籲大家不需要看衰，應該多給予祝福。

電視圈普遍認為，國防部建國百年時斥資3000多萬拍攝的《勇士們》收視奇慘且成效不彰，殷鑑不遠，現在又以每集80集預算要拍所謂國軍形象偶像劇《最好的選擇》，並以台版《太陽的後裔》為目標，根本是不可能的任務，還有人諷刺形容「未開拍已知會是笑話」。一向熱衷針貶時事的炎亞綸也在臉書開砲：「你們知道韓國一集製作費就能超過國防部整部的製作費嗎？不要丟臉了」、「大陸製作費更高啊，1千多萬台幣…可能就陸劇韓劇的兩場重頭戲的場景搭景費用吧。」網友更狠酸：「要不要把清泉崗吸毒、洪仲丘案、阿帕契姐、退役老將投靠大陸、退役軍人轉共諜的醜聞都寫入劇本，呼應時事？」

2010年曾製作《新兵日記》的郝孝祖直言，軍教題材確實沒這麼好拍，當年的《新兵日記》是先辛苦拍攝了1年2個月才有幾集存檔可以上檔，每集90分鐘的戲，製作費約在200至300萬不等，當時國防部僅提供場地協助，其他預算全由電視台及製作單位自己埋單，他經常聽到公司會計抱怨預算又透支了。

不過他認為，如果依媒體報導，國防部會傾全力支援飛機、大砲等軍用武器設備，連食宿都會供應，甚至連臨演費都可能省下，那麼製作單位省下的製作費其實很可觀，「拍這種戲，花最多錢的部分就是吃、住、交通及龐大的臨演費用，以及武器設備，如果這些都不用另外花錢，那80萬應該是可以拍得成啦！」他從正面角度認為，大家也不必一直看衰，畢竟現在戲劇環境不好，有人願意投資拍攝都是好事，應該給予鼓勵祝福。

《最好的選擇》預計4月開拍，9月在無線台及有線台平台播出，據悉，中視、民視及公視都曾有人接觸洽談，但尚未有下文，華視、台視則表示完全沒有接觸，製作人兼導演梁修身表示，有在接觸電視台，有的已經成熟，會在適當時機公佈。

(中時)