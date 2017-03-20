遠東班機延誤 賠償每位乘客300元

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遠東航空一架馬公飛往高雄客機，今天延誤2個多小時，公司除了提供便當給148位旅客外，還理賠每位乘客新台幣300元。

遠東航空主任黃育祺表示，該公司這架28021班機，今天下午3時50分高雄飛馬公，因飛機抵達時延誤了40多分鐘，加上當時同時落地有2架客機進場，地勤作業亦受影響。

黃育祺表示，受到班機往來延誤影響，使得原本下午5時5分飛往高雄的班機亦受影響，導致148位旅客足足延誤了2個多小時，遠東除提供便當給旅客充飢外，也賠償每位乘客300元。

至於外傳班機在降落時，發生重落地一事，黃育祺表示，根本沒這回事，純粹是班機往返延誤而己，真有重落地，原機不能飛回去，民航局也會介入調查。1060320

(中央社)