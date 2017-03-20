伏德風併印度Idea Celluar
英國伏德風（Vodafone）集團今天入股印度市場另一競爭對手Idea Cellular、持股45.1%，雙方合併後將擁有近4億用戶，比美國人口還多，躍居印度第一大電信公司。
Idea Cellular送交印度政府監管單位的文件表示，公司董事會批准伏德風印度公司和其全資子公司伏德風行動服務公司與Idea Cellular的合併計畫。
根據這項合併計畫，伏德風將持有Idea Cellular公司45.1%的股份，並與Idea Cellular的母公司埃迪亞柏拉集團（Aditya Birla Group）共享這家公司的控制權。
雙方合併後，將擁有近4億個用戶，占印度行動電話市場的35%，成為印度第一大電信公司。
這項交易還需要印度政府監管單位，包括印度證券交易委員會（SEBI）和電信部及印度儲備銀行（RBI）批准後，才能生效。
Idea Cellular的市場估值超過230億美元。
印度目前約有3億名使用智慧型手機用戶，約還有9億人尚在使用功能手機，因此行動電話上網市場潛力龐大。
在印度首富穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）擁有的信實資訊通信公司（Reliance Jio Infocomm Limited, RJIL）去年免費4G行動上網體驗方案，並延長到今年3月，並接著推出費率非常低廉的上網與通話方案後，印度行動電信市場再度進入戰國時代。1060320
(中央社)
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