韓樂天集團家族出庭 老創辦人怒摔拐杖

南韓第5大企業樂天集團家族成員今天首次為盜用公款和詐欺等罪名出庭受審，高齡94歲的創辦人辛格浩卻在法庭上怒摔拐杖，要求知道自己人在何處，審訊才剛開始就相當戲劇化。

路透社報導，辛格浩坐在輪椅上被推進法庭時看起來相當困惑，還試圖用腳在地上拖行抵抗，不讓助理推他出庭。

辛格浩在回答法官訊問時憤怒喊叫，並把枴杖摔到地上。他說：「樂天是我創立的公司，我擁有百分之百的股份，誰敢起訴我？」

他的律師表示，辛格浩否認挪用公款及詐欺的指控。此案才第1次開庭就相當戲劇化，法官要求辛格浩安靜，助理也上前為他測量血壓。

檢方去年耗費數月對樂天集團涉嫌貪汙案進行調查，最終起訴22人。樂天集團62歲會長辛東彬，與他的哥哥辛東柱、父親辛格浩等人今天以被告身分出庭受審。

辛格浩以逃稅、挪用公款及詐欺等罪嫌遭起訴，牽涉金額共達2238億韓元（約新台幣66億元）。

辛格浩的兒子、現任會長辛東彬則遭控侵吞約508億韓元公款（約新台幣15億元），並詐欺約1249億韓元（約新台幣37億元），涉嫌非法支付款項給家族成員，以及違法資助集團公司。

辛東彬的辯護律師表示，這些有問題的款項是由他的父親辛格浩安排，與辛東彬並無關聯。

辛東彬姊姊辛英子的律師也說，辛英子否認詐欺，並表示從樂天影業（Lotte Cinema）匯入她公司的可疑款項也是由辛格浩安排，她的身分無法影響這位集團創辦人的決定。

辛格浩的律師表示辛格浩否認所有指控，但未提出任何辯護。（譯者：中央社廖禹揚）1060320

(中央社)