脫歐公投9個月後 英通知歐盟啟動程序

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英國官員今天表示，英國將在3月29日啟動歐洲聯盟（EU）里斯本條約第50條款，距離英國公投脫離歐盟9個月後，正式展開脫歐程序。

法新社報導，英國首相梅伊（Theresa May發言人告訴記者：「我們希望迅速展開協商。」

英國政府發表聲明表示，駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）「今晨通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）辦公室，英國將在3月29日啟動里斯本條約第50條規定」。

英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）在聲明中表示，英國已經通過去年6月23日公投退出歐盟的「歷史性決定」。

戴維斯說：「下週三，政府將落實這項決定，正式援引第50條規定展開協商。我們正處於這個國家一個世代以來最重要協商的關頭。」

路透社報導，歐盟執委會已經準備好展開英國退出歐盟的協商。

歐盟執委會首席發言人席納斯（Margartis Schinas）在例行記者會上說：「我們這邊都準備好了。」他表示，一旦其他歐盟國家完成集會，賦予執委會協商授權後，將啟動協商。

梅伊發函通知歐盟後，歐盟將有48小時時間提交談判草案，但雙方尚須確定策略，談判預計要數月後才會真正展開。脫歐談判預料將長達2年，將是二次大戰以來，英國最複雜的談判。1060320

(中央社)