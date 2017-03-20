英亮脫歐啟動日期 歐盟：已做好準備

我要評比

英國宣布將於3月29日正式啟動退出歐洲聯盟程序，歐洲聯盟執行委員會今天說，歐盟已對英國脫歐談判做好十足準備。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的發言人席納斯（Margaritis Schinas）在簡報會上說：「這一方已做好準備。」

「是的，我們事先接獲通知。我們準備好展開談判，正等待收到信函，現在我們知道信會在29日抵達。」

歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文說：「在英國啟動第50條文48小時內，我將向歐盟27個成員國提交英國脫歐指南草案。」

歐盟消息人士告訴法新社，英國和歐盟可能要再等6到8週，才會真正展開談判。

歐盟剩下的27國領袖必須要先舉行高峰會，通過這套指南。官員說，峰會現在可能訂5月初舉行。（譯者：中央社羅苑韶）1060320

(中央社)