炫富現賊蹤 南非機場驚天搶案逮到搶匪
1張與千萬跑車合影的照片在朋友圈流傳，炫富卻同時引起警方注意，立即循線逮捕參與7日約翰尼斯堡坦博機場5億現金搶案搶匪的其中1名，並起出大筆藏匿家中的現金。
7日，南非約翰尼斯堡坦博機場貨運停機坪突然闖進13名搶匪，以武器控制正打算運送現金到飛機的工作人員，搶走約1500萬美元，過程相當平順，沒有任何交火，確信是內神通外鬼。
昨天，其中1名搶匪與價值500萬鍰 （約新台幣1250萬元）的蘭博基尼（Lamborghini）跑車合影，事後又忍不住PO上朋友圈炫耀，大膽行徑立刻引發警方注意。
警方循線追蹤，短短數小時後，在搶匪位於豪宅區的家中逮捕他歸案，並在家中搜出大批現金。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，事實上，案發至今警方已陸續逮捕數人歸案，其中1人為警察。
遭逮捕搶匪中有1名30歲的保全公司警衛。該保全公司提供金庫，替南非航空（South African Airways）看管準備運送到機場的大批現金。
另1名39歲遭到逮捕的搶匪是第二家保安公司的警衛。這家公司的工作是提供運鈔車給第一家保全公司的運鈔員，並派出武裝警衛隨車保護現金與運鈔員安全抵達機場。
已逮捕歸案的人中還包含1名辛巴籍以及1名機場警衛。
報導指出，搶案發生後已有5名高階警官調離機場服務區。案子仍在調查中，警方會在適當時機宣布所有追回贓款的金額。1060320
(中央社)
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