申辦桃園行動市民卡 抽酷玩樂團門票

桃園因應「人手一機」，全國首創與4大電信業者合作，開辦空中下載行動市民卡，用手機輕鬆「嗶」出數位新生活。（蔡依珍攝）

桃園因應「人手一機」，全國首創與4大電信業者合作，開辦空中下載行動市民卡，用手機輕鬆「嗶」出數位新生活。（蔡依珍攝）

桃園因應「人手一機」，全國首創與4大電信業者合作，開辦空中下載行動市民卡，用手機輕鬆「嗶」出數位新生活。（蔡依珍攝）

桃園市民卡已發行超過76萬張，因應「人手一機」，全國首創與2大電子票證公司、4大電信業者合作，開辦空中下載行動市民卡，免帶卡用手機輕鬆「嗶」出數位新生活，首波發行1.5萬張，27日前申辦可抽酷玩樂團演唱會門票，7月底前再抽出2000名桃園捷運一日套票，歡迎民眾來體驗多卡合一新生活。

桃園市去年底發行1000張行動市民卡，預約申辦當日即額滿，今年擴大舉辦，創全國之先與一卡通、悠遊卡2大電子票證公司，和中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信4家電信業者合作，推出行動市民卡，首波發行1.5萬張，只要設籍桃園市的市民和在桃園就讀大專院校的在學學生都可免費申辦，第一階段先以一卡通、中華電信和台哥大為主，其他3業者預計6月上路。

資訊中心主任閻俊如說，透過空中下載（Over The Air，OTA）技術，將原本就已整合各種智慧卡功能的市民卡，放進NFC（近距離無線通訊）智慧型手機中，只要擁有電信公司具NFC的4G門號，不需臨櫃申請就能申辦，功能與實體市民卡相同，兼具學生證、識別證、運動卡、健康卡、社區門禁卡、電子錢包等「多卡合一」功能，可以搭公車、借還書、租借Ubike、繳停車費、電子發票載具等，出門真正免帶卡。

桃園市長鄭文燦說，3月27日前完成申辦者，有機會抽中英國搖滾天團「酷玩樂團」4月11日演唱會門票，5至8月每月再抽出500名桃園捷運一日套票，配合桃捷通車即起至 4 月 30 日還推出「桃捷嗶這卡抽這咖」及「市民卡APP刮好康」二項活動，歡迎還沒有申辦過行動市民卡的市民朋友踴躍申辦，享優惠。

(中時)