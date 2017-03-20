清明連續假期 桃園照各路段正常收費

我要評比

清明連續假期4月1日至4月4日起共4天，桃園市政府交通局宣布，連假期間4月1日、4月2日為週六、週日，路邊停車按照各路段的正常收費方式收費，至於4月3日與4月4日2天，將採各路段週六收費方式收費，如果路段週六本來就不收費，4月3日、4月4日就不收費。

至於公有民營的停車場，例如市府周邊的府前、西門停車場，仍正常收費，此外違規拖吊取締也維持正常，提醒民眾不要違規停車，避免挨罰。

(中時)