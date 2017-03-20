中信兄弟主力調薪 張志豪張正偉獲加薪

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職棒中信兄弟隊今天發表主力球員調薪結果，兩名經典賽國手的外野手張正偉、張志豪都獲得加薪，張正偉月薪40萬元、張志豪36萬元。

投手部分，鄭錡鴻今年月薪15萬元，調幅66%，並有激勵獎金50萬元。林克謙月薪也調漲到12萬元，調幅50%，並有激勵獎金25萬元。

另外，表現不如預期選手也小幅減薪，官大元減為18.5萬，但有30萬激勵獎金；林煜清減為18萬，另有40萬激勵獎金；謝榮豪減為17萬，另有50萬激勵獎金；彭識穎減為9萬，另有36萬激勵獎金。

野手部分，獲得入選經典賽肯定的張正偉，月薪來到40萬，並有激勵獎金40萬；在經典賽表現優異的張志豪月薪36萬，調幅12.5%，並有激勵獎金50萬。

去年15轟的許基宏、陳子豪，也獲得加薪肯定。許基宏月薪25萬，調幅13%，並有激勵獎金60萬；陳子豪則獲得複數年合約肯定，第一年月薪18萬，調薪幅度38%，第二年月薪22萬，兩年皆有激勵獎金 60萬。

曾陶鎔月薪7萬並有激勵獎金15萬；陳皓然月薪6.7萬並有激勵獎金14萬。陳家駒月薪則持平15萬，另有激勵獎金45萬。

資深球員陳江和、林威助小幅減薪，陳江和月薪20萬，另有激勵獎金24萬；林威助月薪35萬，另有激勵獎金70萬。

中信兄弟還有陳鴻文、鄭凱文等3名球員還沒談妥，其他球員皆已談妥，整體球員薪資相較上個球季，成長幅度約3%。1060320

(中央社)