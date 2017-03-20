蕭敬騰為五月天加班 擔憂超時被罰錢

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五月天今晚在高雄世運主場館開唱，迎來歌王蕭敬騰一起「加班」，蕭敬騰擔心演唱會超時問題，阿信笑回一定超時，沒關係，「要罰也罰你的錢」，讓蕭敬騰喊「哥」搞笑跪下。

五月天2017全新世界巡迴「LIFE人生無限公司」，18日在高雄世運主場館起跑，接連兩晚「面試」過10萬名員工後，今晚終於迎來第一位「大明星面試者」，正是金曲歌王蕭敬騰。

五月天連唱「派對動物」、「最好的一天」、「入陣曲」等歌，主唱阿信說，今天是人生無限公司在地球上第3次面試大會，最後會在台上公布面試結果，錄取就要和五月天一起「加班」，引起全場尖叫。

唱完「乾杯」，阿信以總公司派來高雄分公司的「空降部隊」介紹蕭敬騰出場，蕭敬騰配合伸直手臂作勢飛翔，笑喊「我飛進來了」。

阿信說，這首歌獻給所有努力上下班認真打卡的平凡人，緊接與蕭敬騰在台上搖滾尬唱「凡人歌」，High翻全場；阿信問「想走了嗎？」蕭敬騰擔心演唱會超時問題，阿信笑回一定超時，沒關係，「要罰也罰你的錢」，讓蕭敬騰搞笑跪下。

蕭敬騰離開後，全場高喊安可，阿信無奈地說，「請嘉賓壓力很大就是這樣，台下窩裡反」，之前邀歌手陳綺貞就是，藝人林志玲那次更慘，連台上團員都不理他，怪獸說「沒辦法，那是正常的」。

阿信笑稱以後請嘉賓要小心，問台下有沒有推薦人選？聽到粉絲推薦歌手梁靜茹，團員跟著鼓譟，昔日緋聞男友瑪莎直呼人家都結婚了，催促快唱下首歌，不要為這件事超時罰錢；不料，冠佑大喊「沒關係，這個罰錢我可以付」，逗笑全場。

相信音樂執行長陳勇志表示，五月天和蕭敬騰認識很久，雙方都喜歡搖滾，很聊得來，一直想合作。歌手週末通常最忙，週一、二多是休息日，謝謝蕭敬騰願意週一來「加班」。1060320

(中央社)