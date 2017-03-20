丹麥創下零外債紀錄 至少183年來首見

我要評比

丹麥中央政府周一清償1筆15億美元的外債後，帳上將再也沒有任何外幣貸款，此為丹麥至少183年來首見零外債紀錄。

丹麥國家銀行（央行）周一透過聲明稿表示：「丹麥中央政府預計在3月20日清償最後一筆外幣貸款，總金額為15億美元，這將是丹麥中央政府至少183年來首次零外債紀錄。」

據丹麥央行數據顯示，丹麥政府前一次幾乎債付所有外債約發生於1894年，當時的外債金額降至1.68億丹麥克朗，占國內生產毛額（GDP）比重還不到1％。

(工商)