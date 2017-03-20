呼籲鎮民關心空汙 《霾哥來了》25日首映
埔里PM2.5空汙減量自救會及年輕動畫家魏闔廷、暨大人社中心所共同籌備的劇情動畫《霾哥來了！》，透過群眾募資方式，預定25日於埔里鎮立圖書館作首映，未來亦會將影片上傳至網路，提供作環境教學推廣用途。
動畫首映前，導演魏闔廷受邀作映前座談，暢談《霾哥來了！》的發展緣由及製作秘辛，魏閤廷除了以投影片講解自己「格放動畫」製作的流程外，也秀出用回收紙板、鋼絲菜瓜布、鐵絲等回收採料製成的玩偶，在場參與學員們大開眼界，中瞭解到《霾哥來了！》動畫一格一格製作的艱辛歷程。
魏閤廷畢業於南藝大動畫所，曾有過數次「動畫製作」熟練經驗，但透過劇情玩偶拍攝「格放動畫」是人生首次的處女作，近年來他長居埔里，對於鄉間城鎮，竟然也被PM2.5空汙物質所包圍，魏閤廷萌生製作《霾哥來了！》動畫來凸顯空汙問題，希望能喚起民眾關心自身土地上的環境議題。
《霾哥來了！》製作過程中，為配合動畫娛樂效果，團隊製作動畫內容的配樂，先以「真人示範」做參考，再讓玩偶隨歌起舞，這一部格放動畫，是埔里鎮第一部自行募資的環境議題動畫，有興趣觀賞者，可在25日下午2時，於埔里鎮圖書館觀賞，一同關注影響你我健康的空汙問題。
(中時)
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