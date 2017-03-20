蕭淑慎醫院打卡疑有孕 小15歲男友曖昧說...
40歲女星蕭淑慎和小15歲的梁姓男友熱戀中，今年1月更答應對方的求婚，當時還傳出已經懷孕，而今（20日）她在臉書打卡，透露和男友在榮總桃園分院，並表示自己精神抖擻，看似心情很好。貼文一出，引來外界猜測是否懷孕，留言問「不會是……」，沒想到她竟回覆「就是…」，不禁引人遐想。
蕭淑慎回應過後，引來更多好友道恭喜，或許怕大家誤會，接著她再喊話「不要捕風捉影了啦！恭喜精神抖擻逆？」而據《蘋果日報》報導，梁男被問到是不是陪蕭淑慎去做產檢，他先支支吾吾答「就是去看醫生」，隨後才說沒有，盼外界給他們多一點空間，「好不容易我們現在平平安安的，你們就不要問了啦。」
(中時電子報)
關鍵字：蕭淑慎
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