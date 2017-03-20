指控對手行賄 李全教誹謗罪遭判30日拘役
前台南市議長李全教遭新竹地檢署起訴行使偽造文書案，全案審理時李竟指控對方「慣於使用行賄手法」，隨即再吃誹謗官司，李卻強辯是聽檢察官開庭時說的，但此說法經細查立刻被法官打臉，依誹謗罪判李拘役30日，可易科罰金。
判決指出，李全教原身陷成豐育樂園區變更起造人案，不料他在開庭時竟公開指稱對方行賄，遭提告後，卻還堅稱是北檢檢察官開庭時講的，遭法官痛斥意圖影響審判。
新竹地院於去年4月開庭時，李全教公開指稱「出現一個路人乙，叫做徐XX，回頭來告我偽造文書，最後我要補充，告我的人是一個詐欺背信的慣犯，他是一個身上背了很多案件的人，我本人完全沒有前科，他為什麼這麼多案子老是可以脫手，是因為他慣於使用行賄的手法。」
徐男聽了不滿，提起自訴控告李全教誹謗，李出庭時卻堅稱徐行賄屬實，是他在北院出庭時聽檢察官斥責徐行賄。不過經新竹地院法官向北院調取偵訊光碟，證實檢方無上述說法，法官痛斥李擔任民代多年，卻無憑無據空口指摘徐行賄，損害他人名譽犯行明確。
李全教過去曾任新竹縣成豐育樂公司股東，該公司王姓負責人因案遭通緝，李竟涉嫌利用人頭將成豐遊樂園建物變更起造人，前年竹檢依行使偽造文書、行使偽造印文及使公務員登載不實等罪嫌起訴，全案移交新竹地院審理。
(中時)
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