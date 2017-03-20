大樹倒 迦納瀑布裡壓死人

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迦納警方說，一棵大樹倒下掉進瀑布下的池塘，當時很多學生在池塘裡游泳，至少有18人遇害。當地媒體說，已證實19人死亡。

這個受人歡迎的漂亮景點瀑布近金坦波鎮（Kintampo），意外發生在昨天，當地因週末湧進人潮，很多是學生。

地方警長波姆彭（Desmond Owusu Boampong）告訴路透社，另有20人送醫治療。

迦納Starr News報導，昨天發生大風暴造成樹木斷裂，壓到瀑布裡游泳的人，已證實19人死亡。目擊者說，大樹自瀑布頂落下壓到人，大部分是去游泳的學生。（譯者：中央社羅苑韶）1060320

(中央社)