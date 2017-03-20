泰國海龜撲滿昏迷 能不能活下去看今晚

我要評比

綽號「撲滿」的泰國25歲雌海龜昨天陷入昏迷。牠這個月初曾動手術拿出胃裡的915枚硬幣。醫生說，撲滿若能撐過今晚就有機會活下來，希望大家為牠祈禱。

路透社報導，這隻綠海龜名叫翁辛，在泰文中的意思是「撲滿」。在吞下為了祈福而投進牠所住池子重達5公斤的硬幣後，撲滿被被發現游泳困難。

撲滿雖在這個月初接受了一次長達7小時的手術，但昨晚送進動物加護病房後，才引起泰國社會更多關注。

負責照護撲滿的其中一名獸醫說：「牠現在昏迷中，而且呼吸非常緩慢。」

「牠若能度過今晚，就有機會活下來。」

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）獸醫學教授南崔卡（Nantarika Chansue）今天在臉書貼文，呼籲大家為撲滿禱告。（譯者：中央社周慧盈）1060320

(中央社)