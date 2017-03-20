林明溱會勘國姓農路及野溪 指示儘速改善

南投縣長林明溱會勘國姓農路，並指示設計發包改善。（廖肇祥攝）

南投縣長林明溱20日會同議員邱美玲及地方人士一同會勘國姓鄉龜坑排水幹線之1改善工程、福龜村長壽巷支線道路改善工程、長壽巷15鄰道路改善工程及國姓村農投國44線道路改善工程，經實地了解，3條農路皆已年久失修，路面坎坷難行，不利農產運輸，龜坑排水幹線之1護岸基礎有明顯掏空情形，有安全疑慮，都有改善必要，林明溱指示工務處籌措經費，儘速設計發包改善。

(中時)