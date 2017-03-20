印尼政策轉彎 不停止輸出家庭傭工
印尼今天表示，會持續送家庭傭工到海外，此一政策逆轉受到倡議人士歡迎，他們說，這可避免婦女淪為人蛇走私集團獵物。
每年有數千名印尼女子前往香港、新加坡、台灣和馬來西亞從事幫傭工作，儘管傳出廣泛虐待案例和接近奴隸的生活條件，她們仍受高薪承諾吸引前往。
印尼政府先前說，為了保護女性，今年起將停止輸出女傭到海外，引發憂慮此舉會讓更多渴望求職的貧窮印尼人淪為非法移民。
人力資源部資深官員告訴湯森路透基金會（TRF），印尼政府不會推行此禁令，但持續與不同國家談判，確保印尼女傭會受到「人道」對待。
負責保護與分派印尼海外移工的部門主管蘇維斯（Soes Hindharno）說：「我們不是要制止印尼人到海外從事家事工，但我們要對他們提供更佳保護。」包括防止他所謂女傭從事「多能工」，以降低剝削。
印尼女子目前在海外從事女傭工作，被要求留在雇主家，做的工作從清潔到照顧小孩或老人，維權人士說，這使她們容易受到虐待。
移工積極分子歡迎政府這個決定，但說對抗人口走私必須做得更多，包括確定女性在前往海外工作時，明白她們自身權益。
在爆發一系列虐待案後，印尼自2015年起禁止女性國民前往21個中東國家工作，但由於女傭需求居高不下，鼓舞人口走私集團設法規避禁令。
蘇維斯說，中東禁令仍將維持。
目前有約600萬印尼人到海外工作，家庭看護工占其中1/3強。（譯者：中央社羅苑韶）1060320
(中央社)
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