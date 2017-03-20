原團：蔡總統承認傳統領域不分公私有
總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開，原青陣成員撒丰安表示，總統蔡英文的發言已承認「傳統領域的完整性是沒有分公、私有的」，這是非常正面、負責任的表態。
蔡總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會，不僅全程參與，也針對原住民傳統領域這個議題提出6點意見，包含傳統領域被賦予諮商同意權的法律意義及傳統領域是先存在的事實，國家法律上公有、私有土地的區分是後面才發生的事，兩者有所區別等。
原青陣成員撒丰安表示，蔡總統今天的發言已經承認「傳統領域的完整性是沒有分公、私有的」，這是非常正面、負責任的表態。此外，原轉會委員的意見也會送交立法院，作為立法委員的意見參考，「這是非常重要的」，可以讓立法委員去瞭解原住民族土地的議題的完整樣貌。
撒丰安說，原青陣不在乎劃設辦法是被退回還是直接更正，而是要實質的內容，「完整的劃設、承認原住民族傳統領域的重要性」。
撒丰安表示，傳領劃設辦法的爭議在於定義上排除了私有土地，原轉會上也有委員提到傳統領域是在劃設範圍，但那不涉及權利的行使規範，真正行使權利規範是在諮商取得原住民土地辦法內，裡面有清楚定義怎樣類型的開發及行為需要原住民族集體的同意。
撒丰安指出，原民不是要限制私人小地主的權利，原民最在乎、最擔心的是大型財團的開發。1060320
(中央社)
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