查扣陸船後送病患 澎湖海巡兩頭忙

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澎湖海巡隊今晚特別忙，南北海域分別執行婦人重症後送就醫、查扣1艘越界的大陸漁船。

澎湖今天天氣好轉，漁船紛紛出海作業，今晚近9時許，1艘大陸閩晉漁05848號在澎湖西嶼西北18浬處作業時，海巡驅離無效，依法查扣，預計在午夜押返馬公港，船上包括胡姓船老大在內有16名漁工，這也是今年農曆春節過後被扣第1艘。

同時間，海巡隊接獲望安將軍衛生室通報，島上有1名婦人血壓偏低，亟需後送馬公就醫，緊急調派2001巡防艇前往救援後送，預計在深夜送抵馬公交由消防局轉送至醫院。1060320

(中央社)