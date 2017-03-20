國姓數位機會中心揭牌　數位學習為國姓展新機

國姓數位資訊中心揭牌成立。（廖肇祥攝）

國姓鄉國姓村社區活動中心20日舉辦國姓數位機會中心揭牌儀式，暨國姓社區發展協會第7屆理事長交接典禮，國姓數位機會中心是南投縣第11個數位機會中心，縣長林明溱、教育部資訊及科技教育司主辦彭雅婷、議員邱美玲、林芳伃、鄉長丘埔生、鄉民代表會主席羅智彬及多位代表、村長都出席參與，場面熱鬧。

南投縣長林明溱表示，在教育部大力支持下，今年度補助百萬元經費及40萬維修費，在南投縣新設置國姓數位機會中心，以當地居民需求為出發點，提供在地上網學習服務，課程內容豐富多元，不分年齡限制也不論有無資訊運用基礎，都能輕鬆學習，展現活到老學到老之精神。

南投教育處指出，南投縣目前已有10個數位機會中心，國姓鄉國姓村社區發展協會去年向縣府提出申請，通過教育部外聘委員實地審查，獲准成立「南投縣國姓鄉國姓數位機會中心」，簡稱「國姓DOC」，正式成為第11個數位機會中心。教育部核定補助該中心95萬7500元，全新的設備建置經費（包含15台桌上型電腦、15台平板電腦、電腦桌椅、冷氣及網路設備等相關設備），該中心於今年二月已在國姓社區活動中心2樓設置完成軟硬體設施，環境舒適寬敞，社區將以此為數位學習的基地，除提供居民能就近運用電腦及網路的資訊設備服務及課程，縮短城鄉數位落差外，未來也將拓點服務到國姓鄉各村里活動中心，以達提升鄉親使用電腦及網路的學習活動目標。

該中心將於三月份起陸續開班的課程有婦女及新住民資訊專班、送資訊到各社區班、產業增能班（農業推廣、休閑產業）、學校寒暑假專班、客家文化班、中高齡班、全民基礎、社區及其他團體志工班等。平日也將開放場地及設備提供給民眾使用，經營團隊、講師、志工等將全程陪同學員順利完成數位學習課程。

(中時)