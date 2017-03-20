台中市夜傳打架傷人事件 1男疑受刀傷送醫

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中市20日晚間傳出打架傷人事件！台中市消防隊晚間間6時30分接獲報案指稱，西區忠明南路有人打架受傷，緊急調派救護人員前往，30歲陳姓男子頭部、背部各有2處及1處疑似刀傷的傷口，血流如注緊急送醫救治，全案警方調查中。

據了解，陳姓男子頭部有2處及背部有1處各長約3公分至5公分不等傷口，傷口整齊疑似刀傷，經送衛福部台中醫院救治後，並於晚間近10時轉送中國附醫醫治。

(中時)