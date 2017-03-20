英通知啟動脫歐 歐盟48小時內提草案

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英國已通知歐盟3月29日啟動脫歐程序，歐洲理事會主席圖斯克今天表示，將在48小時內向英國發出協商草案。

英國首相梅伊（Theresa May）的發言人今天表示，英國已知會歐洲聯盟，將於3月29日啟動里斯本條約第50條規定，展開脫離歐盟程序。雙方今後兩年將為此進行複雜的談判。

圖斯克今天在推特上表示，他將會在48小時內向英國發出協商草案，並同時將這份協商草案也發函給其他27個歐盟會員國。

根據歐洲理事會先前說明，脫歐程序是英國必須先正式通知歐盟，歐盟才會在48小時內提出第一份談判方案，不過，在第一份協商草案出爐後的數週甚至數月，英國與歐盟可能才會正式展開全面協商，協商期限為2年。1060320

(中央社)