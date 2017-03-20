反制川普 陸政府找智庫共商大計
根據路透20日報導，面對美國川普政府可能的貿易制裁政策，大陸政府最近已向智庫和政策顧問尋求可能對策。據透露，大陸政府仍希望用協商的方式來解決，「雙方仍有通過合作和協商解決問題的空間，而不是僅訴諸於報覆手段，」一位政策顧問稱。但大陸政府也不排除最糟糕的狀況會發生，正在全力做準備。
多位大陸政府的政策顧問認為，川普政府未來很有可能會對大陸鋼鐵、家具以及國有企業的進口產品課徵高關稅，畢竟這些產品的貿易上，大陸享有巨大的貿易順差。
這些顧問表示，中美貿易摩擦避不可免，大陸政府不排除可能反擊美國，包括改減少對進口美國農產品或機械以及製成品，或降低對美國出口手機、筆記型電腦等消費產品。另外，大陸政府可能會加重美國企業在陸的稅負，或直接祭出限制措施，干擾其在大陸市場的發展。
但截至目前，大陸國務院和商務部並未正面回應此事。
(旺報)
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