Outlet春季購物節開跑 商品低至1折起

不只百貨公司春季購物節開跑，連Outlet也準備了春季優惠檔期供消費者血拼，禮客Outlet今年首度推出內湖店及公館店同時於3月23日至28日的春季購物節檔期，商品低至1折起；禮客Outlet總經理周志銘表示，去年因寒冬的關係，連帶業績銷售量也上升不少，而因今年的暖冬效應，2017年第一季業績未如去年理想，「雖然倒退了未到1％，但希望可以把這一季的業績比去年再成長3到4%，因此我們首次舉辦了春季購物節檔期。」，未來也將會有半年一次類似的優惠活動回饋消費者。

另外周志銘也預告4月1日將會有「一元搶購」的活動，屆時有二手名牌包，包括LV、GUCCI等精品品牌、Tiffany ＆ Co的銀飾及CHANEL陶瓷表等多項商品，皆有低至3到5折的折扣，而且為了提高業績，今年更將此搶購活動增加至1年4次。

禮客Outlet在3月23日至28日將首度聚集超過百家國際精品品牌，包括Max Mara、Palladium、BOSCH等品牌，最低更達1折優惠；同步推出滿額現抵折扣，消費滿3000元現抵300元、滿5000元現抵500元等各種前所未有的優惠折扣。

周志銘表示去年運動休閒戶外商品為最熱銷之冠，因此今年再趁勢於內湖一館5樓同步舉辦全台獨家休閒流行品牌共2萬件商品的聯合特賣會，ROOTS休閒服飾商品、Arnold Palmer、韓國快時品牌H:Connect全面1折起折扣等等。

高雄的義大世界購物廣場推出了多款春夏精品低至2折起優惠，包括Calvin Klein、DKNY、ALLSAINTS等品牌，搭配E卡會員「E點換現金」活動，即日起全新登場，6月11日前憑E卡會員卡，每周二扣50點即可兌換義大世界100元現金禮券1份，扣100點即可兌換2份，以此類推，每周只限量兌換2000張；如果還沒成為會員，只需憑當天消費滿1000元發票申辦新卡，即能獲得E卡點數15點；當日憑E卡及消費累計滿1萬5000元起的發票，即可兌換指定滿額禮，包括旅行印象馬克杯、PROTEST旅行盥洗包、Hallmark薰衣草花研手護組，均為限量兌換商品。

(中時)