同樣被警察攔，這位教授寫信感謝

東海大學陳姓教授寫信感謝台中市警察局第六分局永福派出所，被警察攔下時，警察「語帶誠懇地規勸堪稱是人民保母值得稱許」。（盧金足翻攝）

周姓員警攔下交通違規的民眾，民眾還寫信道謝。（圖／摘自周修德臉書）

客委會主委李永得被警察攔下盤問，引發軒然大波，但台中市一名大學教授同樣被警察攔下，今天（20日）卻寫信向警察表示謝意，原來他日前開車沒注意停車越線占用到待轉區，值勤中的警察局第六分局永福派出所長員警周修德，趨前攔下提醒，當時他雖一頭霧水，「但員警耐心且細心的解說，語帶誠懇地規勸堪稱是人民保母值得稱許」。

李永得被員警攔下引發熱議，不滿的抱怨「見鬼了！」但第台中市警六分局永福派出所同樣攔下一名民眾卻收到一封感謝的來信，為何同樣被攔下，結果冷熱大不同？

這名台中市東海大學的陳姓教授，寫信給永福派出所所長，信中表示，他月初開車前往學交附近訪友，行經西屯區福林路和國安一路交界處，意外被一名員警攔下，他當時覺得一頭霧水。

陳姓教授表示，這名周姓員警卻能耐心且細心地解說路規，語帶誠懇地規勸堪稱是人民保母值得稱許，有鑑於周姓員警的辛勞，希望上級能給周姓員警嘉獎與鼓勵。

警察局第六分局永福派出所長徐國清說，這起案件發生於三月初，這名民眾開車經過西屯區時，不慎因停車越線占用待轉區，員警周修德正在街頭值勤，發現違規即趨前攔下。

徐國清表示，員警當時要求這名男子出示證件，對方也配合警方程序，員警仔細說明交通法令後，這名男子也點頭贊同，而因評估違規狀況輕微，員警僅勸導未開單。

接到這感謝信，徐國清中午特別連絡這名教授，陳姓教授獲悉警方收到感謝信很高興，也稱讚執勤的員警表現優秀，市民被提醒心服口服。

周姓員警也在個人臉書PO文表示，「謝謝這位教授的鼓勵，我們會繼續努力的！」請相信警察會愈來好，有時候警察在執勤過程中，執法人員也扮演著教育者角色，如果你想為交通盡一份心力，先從遵守交通規則做起吧！

(中時)