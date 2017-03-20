達賴印度出席佛教大會 陸：堅決反對

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大陸外交部表示，印度不顧中國嚴正交涉，執意邀請十四世達賴喇嘛參加印度政府舉辦的國際佛教大會，安排他與印度官員共同為會議揭幕並在會中發表演講，中方對此表示強烈不滿與堅持反對。

中國大陸外交部今天舉行例行記者會，依據官網文字實錄，媒體關切，印度文化部與新那爛陀大學17日至19日在印度舉辦國際佛教大會。達賴喇嘛與印度官員共同為會議揭幕，達賴喇嘛並在會中發表演講。

大陸外交部發言人華春瑩表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，「敦促印度認清達賴集團的反華分裂本質，恪守在涉藏問題上的承諾」，尊重中方核心關切，避免中印關係受到進一步干擾和損害。1060320

(中央社)