蓋茲連4年蟬聯世界首富 郭台銘182名

我要評比

根據美國「富比世」雜誌（Forbes）的最新世界富豪排行榜，微軟創辦人比爾．蓋茲再度蟬聯全球首富，美國總統川普則下滑了200多名。台灣鴻海集團董事長郭台銘名列世界第182。

台灣共有31位富豪上榜，郭台銘以75億美元資產，名列台灣第一。

法新社報導，連續第4年蟬聯全球首富的蓋茲（Bill Gates），身家估計860億美元。

緊追在後的是擁有波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）的股神巴菲特（Warren Buffett），財富為估計765億美元。全球前10大億萬富翁主要來自美國，其中大多從事科技業。

名列前10的億萬富豪還包括名列第3的亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、第5的臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）和第7的甲骨文公司（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）。

全球億萬富豪人口較前1年增加13%，來到2043人，是富比世雜誌自31年前開始彙整財富排行榜以來，成長幅度最大的一年。

美國擁有565名億萬富翁，居全球之冠，中國大陸則以319人位居第2，德國則以114人排名第3。

中國萬達集團董事長王建林排名全球第18，個人財富為313億美元；香港長江和記實業主席李嘉誠，則以312億美元排第19名。中國阿里巴巴集團董事局主席馬雲則以283億美元排名第23。

川普名列第544名，滑落220個名次，身家估計35億美元。（譯者：中央社劉文瑜）1060320

(中央社)