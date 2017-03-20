孫文學校邀馬出席講座 馬辦：司馬昭之心

針對孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中，邀前總統馬英九參加23日舉行的「孫文要聽」國民黨領導人的歷史評價系列講座，由於當天討論主題即為馬英九本人，先前還引發「清算」馬英九的傳言。馬辦發言人徐巧芯20日晚間表示，「司馬昭之心路人皆知，我們不予回應。」

徐巧芯表示：「在過去選舉中，國民黨曾經跌倒過，也靠大家同心協力爬起來。如今再度跌倒，大家更要團結一致，重整腳步，這才是當前首要之務。」因此，「此時此刻，對於只針對馬前總統一個人非善意的邀請，司馬昭之心路人皆知，我們不予回應。」

(旺報)