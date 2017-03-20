禁賽尋回社交生活 莎娃：酒喝更多

莎拉波娃禁賽期間利用空檔，拓展自己糖果品牌sugarpova事業版圖。(翻攝自莎娃IG)

俄羅斯前球后莎拉波娃，4月即將解禁復出網壇，過去15個月禁賽期間成為「莎娃」生涯一大轉折，近日接受專訪，她自爆這些日子酒喝得比過去更多，「但是因為我找回更多社交生活。」

大多數運動員總是避免與酒扯上關係，不過莎拉波娃近日為美國《VOGUE》雜誌擔任封面人物，專訪中提到，這些日子酒喝得比過去多，「但這是因為我終於有了社交生活。」自從去年3月「莎娃」坦承使用被列為禁藥的米屈肼（meldonium）作為醫療用途，遭世界反禁藥組織（WADA）禁賽，引起網壇正反兩面評價，有贊助商撤銷她代言，但也有廠商力挺到底。

莎拉波娃為美國雜誌拍攝封面，由美國知名攝影師安妮‧萊柏維茲捉刀。(翻攝自mariasharapova IG)

禁賽15個月期間，莎拉波娃沒停下腳步，利用時間前往常春藤名校哈佛大學商學院修習2周課程、至NBA實習，並拓展自己的糖果品牌 Sugarpova版圖。

4月26日禁賽期滿，「莎娃」隨即在德國斯圖加特（Stuttgart）網賽持外卡參賽，她的經紀人艾森巴德（Max Eisenbud）對莎娃未來充滿期待，認為禁賽反倒會延長這位5度大賽冠軍的職業生涯，「這會是她人生第3春，如果能保持健康，2020東京奧運絕對沒問題。」

(中時電子報)