星享道酒店歡慶3週年 祭出「獎破百萬、滿千摸彩」

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位於台中逢甲商圈的星享道酒店歡慶3週年，第二波促銷活動即日起至3月31日，推出「獎破百萬、滿千摸彩」活動，共準備1萬個獎項，總價值高達210萬元。其中，最大獎為星享道酒店集團各館頂級客房、3晚免費住宿（市價3萬1,130元）。

星享道酒店表示，只要當日於酒店消費滿千元，即可參加抽獎，除了各館住宿券外，還有住宿贊助券、餐飲現金券、各廳餐券等。

首波優惠「三星二藝」持續發燒中，「享旅程」部分，住宿邀請大家一同急尋小三！尋找身份證上數字「3」，每個3可折抵住房200元，全房型適用（需本人入住，每人每晚限1房享此優惠）；另外，星享道為壽星準備「3333大明星」專案，以3,333元的價格入住頂級天王星客房，加碼贈「道咖啡」下午茶與「9 bar」迎賓飲料，優惠至3月31日止。

此外，「饗食在」推出「三食而利」計畫，即日起至3月31日止，適用於星饗道國際自助餐、久享日式料理及珍鑽國際宴會廳（小吃部分），只要3人以上、8人以下，其中1人身份證數字有3，本人即可享7折（需加原價1成服務費）優惠。

星享道酒店表示，臉書粉絲大募集自即日起至5月31日，只要上傳專屬放閃合照，呼（讚）聲最高，就可獲得天王星客房住宿券1張。

(工商)