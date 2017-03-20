李麗華香港過世 遺願一切從簡不公祭

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(中央社記者鄭景雯台北20日電)台北金馬影展執行委員會今晚指出，一代影后李麗華女士已於19日凌晨在香港過世，享年94歲，李麗華遺願一切從簡，僅舉辦家祭，不辦公祭。

李麗華1924年出生於上海，原籍河北，李麗華的演藝生涯活躍於1940年代至1980年代，曾兩度獲得金馬獎影后，2015年和2016年更分別獲頒金馬獎終身成就獎和香港電影金像獎終身成就獎。

金馬執委會指出，根據李麗華女士遺願，身後一切從簡，低調處理，僅舉辦家祭，不對外開放公祭，家屬也感謝社會各界一直以來對李麗華女士的關心。1060320

(中央社)