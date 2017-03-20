房價攀升 澳洲無家可歸人數日益增加

專家警告，澳洲無家可歸人數正在增加；澳洲經濟蓬勃發展，準備創下26年經濟無衰退紀錄，卻有愈來愈多人無法從中獲益。

拜礦業投資榮景之賜，澳洲經濟出現前所未見的擴張，推升房價，讓許多公民賺飽荷包。

但這也讓雪梨和墨爾本等大城市，成為全球住房最難負擔排行榜第2名和第10名。

房價上升對原本就已難以負擔遮風避雨之處的人進一步造成壓力，民眾抗議住房負擔能力問題，也讓聯邦與各省政府祭出行動，投注更多資金到社會與低廉住宅計畫。

新南威爾斯遊民問題部門首長馬克南（Katherine McKernan）告訴法新社：「澳洲是個富裕國家，遊民問題不該如此。」

馬克南說：「假如與倫敦及紐約相比，尋求遊民救助的人數相對較高。我們認為，由於缺乏可負擔住宅，雪梨和墨爾本無家可歸的人數正在增加。」（譯者：中央社劉文瑜）1060320

(中央社)