美聯調局長證實 調查川普陣營與俄關係

美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天首度證實，聯調局正在調查俄羅斯干預去年美國總統大選一事，尤其是莫斯科是否可能曾與總統川普的競選陣營串通。

柯米出席國會眾議院情報委員會的聽證會時表示，聯調局「正在調查俄國政府力圖干預2016年總統大選一事」。

他又說：「這包括調查與川普陣營有關的個人和俄國政府之間任何關係的性質，以及川普陣營與俄方的行動之間是否有任何協調。」

柯米表示：「因為這是正在進行的調查，列為機密，我不能多談我們在做的事，以及我們在檢視誰的行動。」

眾院情報委員會共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）稍早表示，委員會未發現證據顯示俄國與川普陣營間有串通跡象。1060320

(中央社)