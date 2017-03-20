下錯車站 八旬翁險回不了家

在警員幫助下，罹患失智症的翁姓老翁（中）順利與兒子團圓。

罹患輕度失智症的翁姓老翁日前在兒子陪同下赴台北忠孝醫院就醫，返家時下錯車站，在便利商店徘徊，不知如何是好；經汐止警分局社后派出所警員陳煒恩、徐得彧幫助下，順利助家屬找回老翁。

(中時)