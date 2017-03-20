阿嬌爆戀富二代 經紀人說話了

阿嬌近日被直擊陪富二代打球，傳出新戀情。（圖／達志影像）

女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）20日被陸媒《全明星探》拍到，近日陪富二代秦奮打球，期間兩人互動曖昧，男方還親暱地伸手摸了一下阿嬌耳朵，傳出可能戀愛中。對此，阿嬌經紀人澄清他們只是朋友，反駁新戀情一說。

阿嬌和秦奮現身球場的照片一曝光，有眼尖網友便從她穿的衣服推敲出，她那天除了陪秦奮打球，也跟編劇于正和其他男星聚餐，還有參與陸綜《愛in思談》錄製，當天錄影被問到感情狀況時，才說現在還是「空窗期」；而男方被爆料已有網紅女友，令不少人相信他們應該只是朋友。

而據《愛奇藝娛樂》聯繫到阿嬌方面的工作人員，助理透露兩人只是合作拍攝真人秀，另外《鳳凰娛樂》報導，經紀人霍汶希也解釋他們不是戀愛關係「只是朋友呢」。

(中時電子報)