貿易保護主義引憂 美股早盤走弱

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華爾街股市今天早盤下挫，主因投資人憂心貿易保護主義將壓迫全球市場，以及石油相關類股因油價下跌走弱。

開盤後約20分鐘，道瓊工業指數下滑不到0.1%，來到20911.95點。

標準普爾500指數下跌0.1%，來到2374.95點；那斯達克指數下跌不到0.1%，來到5898.61點。1060320

(中央社)