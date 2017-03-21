台積電赴美政治干預會如何？產業專家杜紫宸這樣說

晶圓代工龍頭台積電昨傳出3奈米製程將赴美國設廠列入選項之一，引發政府緊張，不論供水、供電、供地及環評等相關部會，都跳出來說全力協助，傾巢而出全力挽留台積電5千億投資的3奈米不言可喻。但政治干預商業決策，產業專家前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸認為，最後恐怕是兩敗俱傷。

昨天台積電傳出有意赴美設3奈米製程，科技部部長便奉命打電話給台積電董座張忠謀，表達政府的關切與慰留。杜紫宸在臉書上說，他沒有內線消息，但以產業發展的邏輯推論，台積電之所以規劃赴美設廠，應該不外兩個可能原因：1. 鞏固蘋果訂單，眾所周知，川普上任後給了庫克很大壓力，要蘋果供應鏈移回美國，台積電若此時赴美設廠，符合川普和庫克的要求；2. 台積電可以更靠近矽谷的先進技術夥伴，爭取無人駕駛車和物聯網的新市場。

杜紫宸認為，如果台積電是這樣評估赴美投資設立先進的晶圓代工廠，不失為明智的決策，倘若受制於只重視表面業績、不關心企業國際競爭力的短視政治人物，例如蔡英文總統、科技部長陳良基、經長李世光此時所給予的「關切」或「利誘」，可能延緩了關𨫡決策時機，置台積電於不必要的潛力競爭風險！

(工商)