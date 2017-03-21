單元2已成台中豪墅聚落　建商禮聘設計大師操刀設計豪墅

朝坤建設「豐簷」案力邀設計師許盛鑫親自操刀，以原木設計打造實品屋。（圖／業者）

豐簷實品屋地下室的視廳室，同樣都是原木打造而成，也是設計師許盛鑫最愛的空間。（圖／業者）

「豐簷」實品屋的主要元素，就是原木，整個空間變得更溫潤、更有質感。（圖／業者）

設計師表示，養心房和室空間，鋪設淡淡草香的藺草席，挑高的房內懸掛著兩盞紙燈籠，看了讓人舒心釋放一整天的壓力。（圖／業者）

台中市單元2已成為豪墅聚落，包括博星、碧根、朝坤等建商爭相卡位推案！為了彰顯自家豪墅的與眾不同，其中，朝坤建設「豐簷」案力邀夏利室內設計公司、首席設計師許盛鑫親自操刀，在18戶豪墅社區裡打造一戶實品屋，整棟電梯別墅的主要元素，就是木頭、木頭、木頭！

打開「豐簷」豪墅地下室的大門，一陣木頭香立即撲鼻而來；光線通透、空氣流通的大客廳，以檜木新料組成的主牆，全都是鹿港老師傅、以手工一片一片拼貼起來，讓整個客廳變得更溫潤、更有質感，而且，整個室內充滿了淡淡的檜木香氛。

「客廳不再是既有的刻板擺設，反而有一股人文的書香，一幕幕旅行記憶的回憶，讓心靜、讓人靜...」，許盛鑫說，豐簷實品屋要給屋主：「無論是坐在我最愛的視廳室，或是頂樓養心房和室等空間，都能舒心釋放一整天的壓力，慢慢起身、笑著走入屬於自己的城堡」，而木頭的溫潤感，最能療癒人心。

位於單元2龍富18路的朝坤「豐簷」案，以垂直綠化美學墅為訴求，擁有6米大面寬、雙車位、全齡化電梯、獨棟管理會館等規劃，建築體立面利用層層格柵與大面窗，融入石材立面，展現樸實之美，也襯托居住者的氣度，佐以垂直綠化牆，交織出光影美學。「豐簷」案頗受中部企業主、台商等青睞。

(工商)