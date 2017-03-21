美足超級盃MVP奪冠球衣找到了！
職業美式足球聯盟NFL今天宣布，今年的超級盃最有價值球員布雷迪(Tom Brady )在奪冠後被盜的球衣找到，並且已經物歸原主了。而涉嫌偷走球衣的人竟是記者。
美足聯NFL今天發表的聲明稱，「這件物品是在一位有採訪證的國際媒體成員手上被找到的」。NFL還透露，調查人員不僅找到這件球衣，也找到布雷迪在另一屆超級盃帶領球隊打贏西雅圖海鷹隊時，當時也在賽後被盜走的球衣。
今年二月初的美足超級杯比賽，新英格蘭愛國者隊勝出，而該隊的當家四分衛布雷迪在超級盃比賽之後，隨即脫掉比賽球衣並換上T恤，回到場上出席封王趴，再回到更衣室時卻發現，該件奪冠球衣竟然不翼而飛。
事件引發各界高度關注，美國聯邦調查局和NFL的保安單位隨即展開調查。這件球衣失蹤一個半月後，如今終於水落石出，回到布雷迪手中。根據德州休士頓警方估計，該球衣價值50萬美金，相當於1550萬新台幣。
(中時電子報)
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