NBA》回雷霆被噓 勇士隊為杜蘭特不平

雷霆球迷舉牌嘲諷勇士隊杜蘭特。(美聯社資料照)

勇士隊21日再度前往雷霆主場作戰，正在復健的杜蘭特雖還不能上場，但已經可以隨隊行動，他也跟著前往奧克拉荷馬市。這是一個曾經屬於杜蘭特的城市，8年來他為無數的球迷帶來快樂與驕傲，如今這裡卻成為他的傷心地。

上個月杜蘭特初返雷霆球場，噓聲大作，憤怒的球迷紛紛舉著標語對杜蘭特喝倒采，穿著杯子蛋糕(象徵軟弱)的T恤來嘲諷他。勇士隊特地加派了平日的3倍人手來維安，儘管杜蘭特表現得很坦蕩，但還是讓他母親汪達難過得直掉淚。

ESPN報導，凶神惡煞般的雷霆球迷讓勇士球團都看不下去，他們表示一個為雷霆貢獻9年(包括前身西雅圖超音速)、隊史最優秀的球員，不但沒有得到球迷的感謝，還得承受這種充滿敵意的對待。職業球員的生涯通常只有十多年，杜蘭特為超音速、雷霆貢獻了他生涯的前9年，卻無法獲得他應得的尊重。

勇士球團對此非常氣憤，他們怪罪雷霆高層放任球迷作賤杜蘭特，雷霆高層應該要試著緩和球迷的情緒，而不是保持沉默。話雖如此，杜蘭特去年轉隊，受害最深的是雷霆球團，但雷霆高層始終對杜蘭特保持善意。

雷霆老闆班奈特感謝杜蘭特「對整個奧克拉荷馬市的貢獻」，總管普雷斯提更稱呼杜蘭特為「雷霆隊之父」。上月勇士作客雷霆時，普雷斯提又再度公開感謝杜蘭特，讚揚他是建立雷霆招牌的大功臣，並永遠以他為傲。

小市場球隊的球迷比起大城市更要求球員的忠誠度，騎士隊詹姆斯曾與杜蘭特談過此事，詹姆斯告訴杜蘭特要有心理準備，因為詹姆斯當年從熱火返回騎士隊主場時也是相同的情況。詹姆斯後來是在兩支球隊都拿到冠軍才平息了球迷的怒火。大家能理解雷霆球迷「由愛生恨」的心境，但是就事論事，杜蘭特並沒有對不起雷霆隊，他不應該遭受這種對待。

(中時電子報)