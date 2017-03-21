富豪慈善家大衛洛克斐勒辭世 享壽101
家族發言人說，億萬富豪慈善家大衛．洛克斐勒（David Rockefeller）今天辭世，享壽101歲。他曾擔任大通曼哈頓公司（ChaseManhattan Corp.）負責人，也是全美最知名和最具影響力家族之一的大家長。
大衛．洛克斐勒據報一生的慈善支出將近20億美元，他的家族發言人塞特爾（Fraser Seitel）發表聲明說，他因充血性心臟衰竭，已在紐約波坎提科丘（Pocantico Hills）家中「睡眠時安詳過世」。
他是美國所謂強盜貴族的鍍金時代少數碩果僅存的人物之一，他的父親小約翰．洛克斐勒（John D.Rockefeller Jr.）開發出紐約洛克斐勒中心。
他也是標準石油（Standard Oil）和整個家族王朝開創人約翰．洛克斐勒（John D.Rockefeller）在世的最後1位孫子。
大衛．洛克斐勒乃是以往1個時代的代表，當時踏遍全球的銀行負責人能與各國最大權在握的政治人物攜手合作。1060321
(中央社)
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