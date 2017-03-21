歐巴馬竊聽川普 FBI稱無證據

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川普指控歐巴馬竊聽，到現在FBI出面證明沒有證據，狠狠打川普的臉。(圖片取自美聯社)

川普指控歐巴馬竊聽一事，鬧得沸沸揚揚，今天美國聯邦調查局（FBI）局長柯米在聽證會上表示，川普對歐巴馬的指控毫無根據。柯米同時也證實，FBI正在調查去年川普選戰團隊與俄羅斯有無不當聯繫。

本月4日川普指控，歐巴馬在去年10月總統選戰期間，下令非法監聽他，所以要求國會調查。

美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）20日於國會情報委員會作證，他說：「就總統推文，指控前政府下令對他進行竊聽一事，我並沒有情報可供支持這些推文的指控。」也強調調查並無非法監聽事實。

至於歐巴馬是找上英國情治單位「政府通訊總部」（GCHQ）竊聽川普的說法，國安局長羅傑斯則鄭重否認，表示國安局並未要求英國監聽部門「國家通訊總局」( GCHQ )協助竊聽川普。

面對無證據和同黨共和黨的國會領袖也拒絕背書，川普依舊嘴硬聲稱是「據媒體報導」，目前美國各界要求川普認錯並向歐巴馬道歉的聲浪高漲，川普該如何面對又是一大考驗。

(中時電子報)