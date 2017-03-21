脫歐日期訂了 英國選這天分手

英國正式通知歐盟啟動脫歐程序的確切日期。圖為歐洲議會在英國倫敦的辦公室外懸掛的歐盟與英國國旗。(圖:美聯社)

英國宣布在3月29日正式啟動脫歐程序，在這一天和歐盟「分手」，雙方將開始長達2年密集的政治和經濟協商，預料將對英國以及歐盟國家帶來本質上的重大影響。

英國駐歐盟大使巴羅(Tim Barrow)今天正式通知歐盟理事會主席圖斯克(Donald Tusk)正式的脫歐日期，表示英國將在3月29日正式啟動脫歐程序。根據里斯本條約第50條規定，英國首相梅伊需正式通知歐盟委員會主席有關脫歐的正式日期，而根據條約規定，雙方必須在2019年3月29日前，完成分手的相關協議。

英國脫歐大臣戴德偉（David Davis）表示，「我們現在正在為這個國家下一個世代談判的最重要起點，政府的目標很清楚，就是要談出一個能讓所有每一個國家、英國的每個地區乃至於整個歐洲都可行的方案，要讓英國跟友邦以及歐盟盟友們，有一個新的正面的夥伴關係。」

目前歐盟共有28個國家，歐盟理事會主席圖斯克隨即在推特上表示，他將會在48小時內向英國發出協商草案，並將草案通知其他27個歐盟會員國。

英國選民在去年6月公投決定脫離歐盟，不過英國國會直到上星期才批准了一項授權法案，允許英國政府展開與歐盟就脫歐議題的協商。

(中時電子報)