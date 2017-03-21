MLB》美足明星提波 被大都會轉往低階1A
大都會球星提波(Tim Tebow)在春訓大有斬獲，前9次打數掛零之後棒子愈來愈熱，打擊率驟升至0.235。大都會決定將提波送往低階1A磨練，他之前待在級別很高的秋季聯盟，打擊率不滿兩成，但這也在球隊的預料之中，大都會球團對他仍有信心。
大都會總管誇獎提波進展很快，「他懂得選球，揮棒具職業水準，擊球力道夠大。」重點是提波與隊友相處愉快，擁有大量球迷，日前還有女球迷追他到球場，被警察逮捕的事件。雖不知何年何月能升上大聯盟，但以美式足球四分衛出身的提波來說，他的棒球技巧進步很快。相較於美式足球，棒球需要更多技巧與經驗，不完全是仰仗體能。
傳奇球星波傑克森(Bo Jackson)是史上最厲害的雙棲職業球員，他在1987-90年間曾經「同時」身處NFL與MLB兩大聯盟，他春夏打棒球，秋冬打美式足球，並且在兩個聯盟都入選全明星賽，也是唯一達到這項成就的球員。另一名美式足球員麥基(Brandon Magee)也受到波傑克森的鼓勵，在紅襪小聯盟奮鬥多年。
(中時電子報)
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